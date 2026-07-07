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Em comunicado enviado às redações, a Câmara explica que no centro da Vila de Sintra a circulação de autocarros de turismo está impedida, tal como a recolha e largada de passageiros por parte das plataformas TVDE, "que passam a ter locais próprios".

Para os autocarros, estes passam estacionar nos parques periféricos do Lourel e Ramalhão, estando proibidos de circular na Volta do Duche. No Lourel, o parque gerido pela Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra (EMES) tem cerca de 540 lugares gratuitos e articula-se com as carreiras de transporte público 434 e 435, que ligam aos palácios, e pontos de apoio e informação ao visitante, na estação ferroviária de Sintra e Volta do Duche.

Em relação aos TVDE, a Lusa avança que a Câmara vai firmar um acordo com as plataformas Bolt e Uber, para organização da tomada e largada de passageiros de veículos TVDE, com vista a "reduzir paragens indevidas, melhorar a fluidez rodoviária, proteger os peões" e "facilitar a fiscalização". Os denominados 'Pick & Ride' estão localizados nos largos Dr. Virgílio Horta, Sousa Brandão, Carlos França, a Volta do Duche, Estrada do Macieira, palácios da Pena, Seteais e Monserrate, Castelo dos Mouros, Chalet da Condessa, Quinta de Monserrate/Thiago e Convento dos Capuchos.

"A tomada e largada de passageiros não pode ocorrer de forma desordenada, em locais sensíveis, junto a curvas, cruzamentos, rotundas, paragens de transporte público, zonas pedonais, acessos estreitos ou áreas de forte concentração de visitantes", acrescenta-se na minuta do acordo.

Marco Almeida, presidente da Câmara Municipal de Sintra, salienta que “a mobilidade na Vila de Sintra exige respostas firmes e coordenadas. Depois dos resultados positivos alcançados na Páscoa, avançamos agora com uma operação reforçada que nos permite melhorar a mobilidade e assegurar melhores condições para Sintrenses e visitantes".

Desenvolvida em articulação com a Parques de Sintra Monte da Lua e Fundação Cultursintra, esta nova fase conta ainda com a intervenção da Guarda Nacional Republicana, Polícia Municipal, Bombeiros, Proteção Civil de Sintra e EMES.

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