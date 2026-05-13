Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O centro de saúde de Rio Maior vai passar a funcionar no Pavilhão Multiusos, a partir de segunda-feira, no âmbito das obras de requalificação do edifício e da zona envolvente, num investimento de 4,2 milhões de euros.

A relocalização temporária do Centro de Saúde “foi definida em articulação com a Unidade local de Saúde (ULS) Lezíria e permitirá acelerar a execução da intervenção”, divulgou a Câmara de Rio Maior, no distrito de Santarém, adiantando que o atendimento aos utentes será temporariamente prestado no piso 0 do Pavilhão Multiusos.

No âmbito da mudança de instalações, o Centro de Saúde estará encerrado na quinta e na sexta-feira, período durante o qual o atendimento de consulta aguda e de situações de saúde inadiáveis será assegurado na Extensão de Saúde de São João da Ribeira, entre as 9h00 e as 16h00.

De acordo com a nota da autarquia, o Serviço de Atendimento Complementar também estará encerrado no próximo fim de semana, dias 16 e 17, mas “serão garantidos atendimentos previamente agendados para situações de saúde inadiáveis no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, entre as 9h00 e as 12h00″.

A partir de segunda-feira, dia 18, toda a atividade assistencial passará a funcionar no Pavilhão Multiusos de Rio Maior.

Na nota, a Câmara de Rio Maior agradece a compreensão dos utentes pelos eventuais constrangimentos durante o período de transição, sublinhando que a intervenção representa “um investimento importante para melhorar as condições de atendimento e de trabalho”.

A requalificação do Centro de Saúde de Rio Maior representa um investimento de 4,2 milhões de euros financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.