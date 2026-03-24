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O alerta chegou por parte da Concelhia do PCP de Vila do Conde, que considera a situação "inaceitável e incompreensível", classificando a inauguração como "uma manobra de propaganda".

"A nova Unidade de Saúde das Caxinas não elimina os problemas de fundo do SNS no concelho nem substitui a necessidade de garantir cobertura efetiva de médicos de família, equipas completas e respostas de urgência acessíveis à escala municipal", lê-se num comunicado, enviado à Lusa pelo partido, alegando que o não funcionamente da unidade "favorece o crescimento do setor privado".

Por parte da Câmara Municipal de Vila do Conde, esta explica que já está está tudo pronto para o início da operação, faltando que o Ministério da Saúde transfira os "sistemas de comunicação do antigo edifício para as novas instalações". Sem eles, os profissionais de saúde e os funcionários não conseguem trabalhar.

"Só falta a transferência dos sistemas de comunicação do antigo edifício para as novas instalações, para que os médicos, enfermeiros e pessoal administrativo lá possam trabalhar", justificou a Câmara, adiantando que "já foram feitas várias diligências junto da Tutela", mas que o processo continua em curso.

Em resposta à Lusa, o autarca vilacondense, Vítor Costa, mostra-se "estupefacto com a demora e inércia no processo. Houve um grande esforço para que o novo edifício estivesse pronto para servir a comunidade, mas, neste momento, uma questão burocrática continua a atrasar a abertura" do centro de saúde. Recorde-se que a nova Unidade de Saúde de Caxinas representou um investimento de três milhões de euros e vai servir cerca de 15 mil utentes. Integra a Unidade de Saúde Familiar dos Navegantes, bem como uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados. A construção durou menos de dois anos.

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