Em comunicado, a vice-presidente da Câmara do Porto, Catarina Araújo, sublinha que “queremos, com esta suspensão, passar a mensagem de que ‘um animal não é um presente’”. A autarca explica ainda que, durante este período, “o CROA lembra diariamente às famílias adotantes que os animais precisam de muito empenho e tempo livre, incentivando à reflexão e ponderação prévia, para evitar a devolução ou o abandono de animais causados pelas decisões precipitadas desta quadra”.

De acordo com a informação divulgada, o CROA retoma o agendamento das visitas aos animais disponíveis para adoção a partir de 6 de janeiro, mediante marcação prévia, que pode ser efetuada por telefone ou por correio eletrónico.

O município recorda ainda que, no primeiro sábado de cada mês, é possível agendar visitas ao Centro de Recolha Oficial de Animais, permitindo dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido e os animais ali alojados. Na página de Ambiente do Município do Porto estão disponíveis informações sobre os animais à espera de adoção, bem como sobre as etapas que devem ser ponderadas antes de tomar essa decisão.

Desde a sua criação, o CROA tem vindo a promover o bem-estar e a adoção responsável de animais através de diversas iniciativas, como campanhas de rua, visitas guiadas às instalações e ações junto da população sénior. Paralelamente, decorrem atividades de sensibilização da comunidade escolar, nomeadamente os projetos “O CROA vai à escola” e “As escolas vão ao CROA”, integrados no Plano Integrado de Educação-Ação para a Sustentabilidade.

