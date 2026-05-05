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Na mesma ocasião será lançada a primeira edição dos Prémios Carlos Fiolhais, uma iniciativa que pretende distinguir projetos e ideias desenvolvidas por jovens, escolas e membros da comunidade, num ambiente orientado para a criatividade e impacto social.

Ao longo do último ano, o centro reuniu e desenvolveu projetos em áreas como programação, robótica, gaming, impressão 3D, sustentabilidade e rádio, que estarão agora em exposição durante a celebração, no espaço do próprio centro.

O CICF abre ainda a participação à comunidade local através de dois desafios criativos. O primeiro, “Microbit”, destina-se a equipas de dois participantes, que deverão desenvolver um assistente digital com recurso ao microbit.

Já o segundo desafio, “Pixel 3D”, é individual e consiste na criação de um GIF animado a partir de um objeto em 3D. As inscrições decorrem até 15 de maio e os vencedores das duas categorias serão anunciados no dia do evento, 28 de maio.

A cerimónia contará com a presença do professor Carlos Fiolhais, que participará na entrega dos prémios e numa conversa sobre o papel da inteligência artificial no futuro da inovação e do próprio centro.

A organização promete divulgar brevemente a programação completa do evento, que pretende afirmar-se como um marco no ecossistema de inovação da região da Maia.