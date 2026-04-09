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As autoridades da Coreia do Sul estão a desenvolver uma operação de grande escala para localizar um lobo que escapou de um zoológico na cidade de Daejeon, uma área urbana com cerca de 1,5 milhões de habitantes. O animal continua em fuga desde quarta-feira, mobilizando centenas de operacionais no terreno, diz o The Guardian.

Mais de 300 pessoas participam nas buscas, incluindo bombeiros, agentes da polícia e militares. A operação concentra-se nas imediações do parque temático O-World, local de onde o lobo conseguiu escapar, desencadeando um dispositivo de procura alargado às zonas circundantes.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram o animal a vaguear no meio de uma estrada, o que reforçou a preocupação das autoridades quanto à segurança pública. O lobo, um macho nascido em 2024, pesa cerca de 30 quilos e terá conseguido fugir depois de escavar por baixo da vedação do recinto onde se encontrava.

De acordo com declarações citadas pelo jornal The Korea Times, um responsável do O-World explicou que são realizadas inspeções diárias a todos os recintos antes da abertura ao público. No entanto, durante uma dessas verificações, foi detetada a ausência de um dos lobos. A análise posterior das imagens de videovigilância confirmou que o animal tinha escavado o solo na base da estrutura, conseguindo assim sair do espaço confinado.

A situação levou ao encerramento preventivo de uma escola nas proximidades. Um porta-voz do gabinete metropolitano de educação de Daejeon confirmou que a escola primária Daejeon Sanseong não abriu portas, por razões de segurança, enquanto decorrem as operações de busca.

As autoridades recorreram também a meios tecnológicos para tentar localizar o animal, nomeadamente drones equipados com câmaras. Contudo, as condições meteorológicas adversas, em particular a chuva, obrigaram à suspensão temporária da utilização desses equipamentos.

O caso tem gerado forte atenção mediática, não sendo, no entanto, inédito no país. Em 2023, uma zebra macho tornou-se um fenómeno global após escapar de um zoológico em Seul. O animal foi visto a percorrer várias ruas da capital sul-coreana, antes de ser encurralado num beco estreito. Acabou por ser tranquilizado em segurança e devolvido ao seu recinto, sem sofrer ferimentos.

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