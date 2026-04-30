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Os cenários serão apresentados pelo comandante do Centcom, o almirante Brad Cooper, e integram uma estratégia destinada a aumentar a pressão sobre Irão no contexto das negociações em curso.

Os planos elaborados pelo Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares norte-americanas no Médio Oriente, incluem uma série de ataques descritos como “breves e poderosos” contra alvos iranianos, com o objetivo de demonstrar capacidade militar e dissuasão sem um envolvimento prolongado.

Entre as opções consideradas estão a tomada de controlo de partes estratégicas do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo, bem como o eventual envio de forças especiais para apreender reservas de urânio em posse do regime iraniano.

De acordo com a Axios, estes planos visam reforçar a posição dos Estados Unidos nas negociações e aumentar a pressão sobre Teerão para que ceda em pontos considerados críticos por Washington.