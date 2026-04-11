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Dois contratorpedeiros lança-mísseis da Marinha norte-americana atravessaram hoje o Estreito de Ormuz, numa operação destinada a assegurar a segurança da navegação naquela rota estratégica para o comércio mundial de energia.

O Centcom identificou os navios envolvidos como o USS Frank E. Petersen e o USS Michael Murphy, sublinhando que a operação marca o início formal do processo de limpeza de minas na região.

Citado no comunicado, o comandante do Centcom, o almirante Brad Cooper, afirmou que os Estados Unidos começaram “o processo de estabelecimento de uma nova passagem”, acrescentando que essa rota segura será partilhada em breve com a indústria marítima.

“Vamos incentivar o livre fluxo do comércio”, declarou o responsável militar, num contexto de elevada tensão no Golfo Pérsico e de forte impacto dos acontecimentos recentes nos mercados energéticos globais.

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