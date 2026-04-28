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Os animais foram encaminhados para uma quinta localizada fora do concelho, que reúne as condições adequadas ao seu acolhimento. A autarquia ficará responsável pelo acompanhamento veterinário e pela alimentação dos cavalos, assegurando todas as condições necessárias à sua saúde.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, a rapidez da resposta demonstra o compromisso do município com a proteção animal.

O autarca sublinhou ainda que se tratava de “um problema que se arrastava há anos”, destacando a capacidade de mobilização dos serviços municipais e a articulação com as forças de segurança e outras entidades competentes.

A operação resultou de uma ação conjunta que envolveu a Polícia Municipal de Sintra, a PSP, a GNR e vários serviços do universo municipal.

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