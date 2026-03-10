Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A distinção reconhece um percurso político marcado por décadas de serviço público, durante as quais Cavaco Silva assumiu um papel central na afirmação de Portugal no contexto da União Europeia, defendendo de forma consistente a integração europeia como eixo estratégico do desenvolvimento nacional.

A Ordem Europeia do Mérito será entregue durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre entre 18 e 21 de maio de 2026, em Estrasburgo. Os laureados foram convidados a estar presentes na cerimónia.

A condecoração distingue figuras cujo contributo tenha reforçado os princípios fundadores do projeto europeu, numa altura em que as instituições comunitárias sublinham a importância da coesão, da cooperação e da defesa dos valores democráticos no espaço europeu.

Refira-se que Cavaco Silva, como Primeiro-ministro (1985–1995), assumiu responsabilidades significativas na negociação do Ato Único Europeu e teve um papel histórico na assinatura do Tratado de Maastricht que, durante a primeira Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, expandiu significativamente os poderes do Parlamento Europeu e lançou as bases para a moeda única.

Sobre a Ordem Europeia do Mérito

Criada em maio de 2025 por ocasião do 75º aniversário da Declaração Schuman, a Ordem Europeia do Mérito, que vai nomear anualmente até 20 pessoas, é a primeira distinção europeia deste tipo concedida pelas instituições da UE e complementa as distinções e condecorações nacionais, reconhecendo os esforços que fortalecem a Europa no seu conjunto.

Esta nova distinção honorífica civil reconhece as pessoas que contribuíram de forma extraordinária para a unidade, a democracia e os valores europeus. Em tempos de incerteza mundial, este prémio vem reafirmar valores comuns, homenageando aqueles que defendem a paz, a democracia e a dignidade humana.

A Ordem Europeia do Mérito consiste em três graus de distinção, por ordem crescente:

• Membro da Ordem

• Membro Honorável da Ordem

• Membro Insigne da Ordem

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.