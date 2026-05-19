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A cerimónia decorre durante a sessão plenária em Estrasburgo e assinala a entrega da primeira distinção europeia atribuída pelas instituições da União Europeia a cidadãos com contributos considerados excecionais para a unidade europeia, a democracia e os valores fundamentais inscritos nos tratados europeus.

Entre os 13 laureados presentes na cerimónia estarão também a ex-chanceler alemã Angela Merkel, o antigo Presidente polaco Lech Wałęsa e o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

Os distinguidos recebem uma medalha, uma fita de condecoração e um certificado assinado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, além de proferirem uma breve intervenção.

A Ordem Europeia do Mérito foi criada em maio de 2025 para assinalar os 75 anos da Declaração Schuman, considerada um marco fundador da construção europeia.

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