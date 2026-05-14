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Cavaco Silva sustentou que a Europa precisa de desenvolver uma identidade própria em matéria de Defesa, capaz de intervir em cenários onde Washington não tenha interesse direto. Para o ex-chefe de Estado, que falou em entrevista à Rádio Renascença, essa autonomia é hoje uma necessidade estratégica incontornável.

O antigo governante afirmou confiar mais na Comissão Europeia do que no Conselho Europeu, sublinhando que os interesses nacionais tendem a sobrepor-se frequentemente aos comunitários neste último órgão. Nesse contexto, elogiou o trabalho da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, destacando a sua “força e determinação” num período marcado pela guerra na Ucrânia e por divisões internas na União.

Cavaco Silva considerou ainda que a Comissão tem sido decisiva na defesa do apoio europeu a Kiev e defendeu que a Ucrânia não deve ser afastada da perspetiva de alargamento da União Europeia. Paralelamente, sublinhou a importância de aprofundar a integração económica, apontando como essencial a criação de um verdadeiro mercado europeu de capitais, que permita emissões de dívida à escala continental, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos.

Segundo o ex-Presidente, a emissão conjunta de dívida, já experimentada durante a pandemia de covid-19, deverá repetir-se para financiar o reforço das despesas em Defesa e segurança. Para Cavaco Silva, existe hoje uma consciência mais alargada dentro da União Europeia de que é urgente avançar com reformas estruturais que garantam maior crescimento económico, desenvolvimento tecnológico e produtividade.

Referindo-se à liderança norte-americana, Cavaco Silva alertou que Trump encara as relações comerciais apenas à luz dos interesses dos Estados Unidos, o que torna o país um parceiro pouco fiável para a Europa. Ainda assim, defendeu que os líderes europeus estão a aprender com esta realidade e devem responder com mais coesão, ambição estratégica e afirmação política no cenário internacional.

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