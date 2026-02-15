Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o autarca, o volume de água na Ponte Açude, em Coimbra, caiu de 1600 para 850 metros cúbicos por segundo desde sábado, metade do valor registado anteriormente.

José Veríssimo confirmou também que o pior da enchente já passou e sublinhou que, caso não haja novas chuvas, a situação poderá estabilizar em três semanas a um mês. A localidade de Ereira, isolada durante vários dias, continuará sem ligação terrestre nos próximos dias, já que a descida do nível do rio nesta zona é mais lenta devido à entrada de água da ribeira do Foja.

O autarca adiantou ainda que a Estrada Nacional 111 já reabriu na zona de Tentúgal e Meãs do Campo, graças à diminuição do caudal, permitindo a retoma parcial da circulação. "As coisas estão a melhorar de dia para dia e a descida do caudal permite alguma normalidade na mobilidade e nas infraestruturas", destacou.

As depressões Kristin, Leonardo e Marta provocaram em Portugal 16 mortes, centenas de feridos e desalojados, além de danos materiais significativos em casas, empresas, estradas, escolas, serviços de transporte e infraestruturas de energia e água. As regiões mais afetadas foram o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, onde o Governo decretou situação de calamidade até hoje, prevendo medidas de apoio no valor de até 2,5 mil milhões de euros.