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De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra e Braga mantêm o aviso até às 18h00 desta quinta-feira, enquanto Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Beja permanecem sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

No que diz respeito ao perigo de incêndio rural, o distrito de Faro terá concelhos em risco máximo pelo menos até domingo. Esta quinta-feira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira apresentam perigo máximo, estando quase todo o território continental classificado com risco muito elevado ou elevado.

Para hoje, o IPMA prevê no continente céu pouco nublado, com maior nebulosidade no litoral, intensificação do vento no litoral oeste a partir da tarde e uma ligeira descida da temperatura máxima, sobretudo nessa faixa costeira. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius, em Leiria e Viana do Castelo, e os 20 graus, em Castelo Branco, enquanto as máximas variam entre os 23 graus, em Aveiro, e os 36 graus, em Évora e Beja.

Paralelamente, todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira encontram-se esta quinta-feira em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), situação que deverá manter-se até domingo. Nos Açores, o risco é igualmente muito elevado, com exceção do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que apresenta nível moderado.

O IPMA recomenda, para regiões em risco muito elevado de radiação UV, a utilização de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt, protetor solar e guarda-sol, bem como a evitação da exposição solar das crianças. Para zonas em risco elevado, aconselha igualmente proteção adequada, reduzindo a exposição direta ao sol nas horas de maior intensidade.

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