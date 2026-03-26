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As candidaturas, no âmbito de concurso para "estudante internacional", decorrem até 7 de abril para cursos de licenciatura e de mestrado em Lisboa, Porto, Braga e Viseu, e

estão abertas também a estudantes refugiados residentes em Portugal que estejam a frequentar o 12º ano, explica a nota de imprensa.

Segundo Inês Espada Vieira, coordenadora da Iniciativa de Apoio a Estudantes e

Investigadores Refugiados, "apoiar estudantes refugiados a fazer ou a completar as suas formações académicas beneficia não só a pessoa, como a sua família, a comunidade e toda a sociedade portuguesa".

Acrescentando que existem vários casos de estudantes que concluíram as suas formações na Católica e que agora servem como exemplo "de superação e de integração” para os colegas e para a comunidade.

O programa, que decorre anualmente desde 2022, está enquadrado no compromisso da universidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

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