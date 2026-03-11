Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os planos para começar a cobrar taxas de entrada na Catedral de Colónia, na Alemanha, estão a provocar forte indignação, diz o The Guardian. Críticos alertam que limitar o acesso a este icónico edifício gótico apenas aos visitantes mais abastados seria socialmente injusto.

As autoridades anunciaram recentemente que a manutenção do Kölner Dom, a igreja com as duas torres mais altas do mundo e um dos principais pontos turísticos da quarta maior cidade alemã, só seria viável através de novas fontes de receita.

O plano prevê a venda de bilhetes a partir de julho, com preços estimados entre 12 e 15 euros, valor considerado proibitivo por muitos visitantes. Os fiéis que se dirigirem à igreja para rezar ou assistir a missas estarão isentos da taxa.

O aumento dos custos de manutenção, impulsionado pela inflação e pelos elevados encargos com os 170 funcionários da catedral, motivou a procura de novas receitas. As reservas financeiras utilizadas nos últimos anos para colmatar lacunas orçamentais estão praticamente esgotadas, sobretudo devido à suspensão prolongada de visitas pagas às torres e ao tesouro da catedral durante a pandemia de Covid-19.

Apesar de algumas poupanças, como a redução gradual de pessoal, o défice mantém-se: a manutenção anual custa cerca de 16 milhões de euros, enquanto os rendimentos atingiram apenas pouco menos de 14 milhões em 2024, segundo o site oficial da catedral.

A construção da Catedral de Colónia começou em 1248 e foi concluída em 1880. O monumento foi classificado como Património Mundial da Unesco em 1996 e atrai aproximadamente seis milhões de visitantes por ano.

