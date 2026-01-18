Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Catarina Martins começou por comentar os resultados desta noite e por referir que não conseguiu atingir os resultados que queria.

Terminou a sua intervenção com o apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta, "com os olhos bem abertos".

"A hecatombe de Luís Marques Mendes é a hecatombe de Luís Montenegro", frisou. "Percebo que todos os democratas fiquem preocupados com esta radicalização da direita", afirmou, para depois apontar que a única forma de lutar contra essa radicalização é "votar em António José Seguro" na segunda volta.

Anteriormente, também Jorge Pinto anunciou publicamente o seu apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Numa declaração em Amarante, afirmou que, ao contrário do que dissera durante a campanha, “será por mim que António José Seguro será Presidente da República”.

