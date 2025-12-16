Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o mesmo jornal, foram ainda analisados 208 cadáveres de animais recolhidos em meio natural, estradas e vias ferroviárias dentro da zona afetada e áreas circundantes, tendo todos dado resultado negativo à doença.

As buscas e recolhas têm sido realizadas pelos Agentes Rurais da Generalitat, em articulação com a Unidade Militar de Emergências (UME), os Mossos d’Esquadra, o Seprona da Guardia Civil e as polícias locais. As operações incluem a procura de cadáveres de javalis, o controlo de acessos não autorizados à zona infetada e a desinfeção de veículos e pessoas.

As administrações central e autonómica apelaram à manutenção de “um elevado nível de alerta”, com reforço das medidas de biossegurança, tanto nas explorações pecuárias como nas populações de javalis selvagens.

Na sequência da informação divulgada pelo Ministério da Agricultura espanhol, o conselheiro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Catalunha, Óscar Ordeig, anunciou também uma redução significativa das tarifas chinesas sobre as exportações de carne de porco espanhola. Segundo afirmou, a China baixou os direitos aduaneiros de 20% para 9,8%, sendo que “no caso de alguns matadouros catalães e aragoneses, a redução será até 4,8%”.

“É uma boa notícia para o setor num momento complicado e coloca-nos numa vantagem competitiva em relação aos concorrentes europeus”, afirmou Ordeig, citado pelo El País.

Ainda estão pendentes os resultados da auditoria encomendada pelo Ministério para apurar se o vírus poderá ter tido origem no Centro de Investigação em Sanidade Animal IRTA-CReSA. Segundo o conselheiro, o relatório deverá ser conhecido “nos próximos dias”, embora tenha recusado antecipar conclusões sobre a sequenciação das amostras enviadas para um laboratório europeu.

Entretanto, o Governo catalão aprovou a contratação de 30 novos profissionais para enfrentar as elevadas densidades de fauna cinegética, nomeadamente javalis e coelhos. A porta-voz do executivo, Sílvia Paneque, explicou que o objetivo é reduzir a população de javalis para um máximo de quatro animais por quilómetro quadrado — quando, em algumas comarcas, esse número chega atualmente aos 15.

A meta implica uma redução de 37% da densidade atual, o que exigirá a captura de cerca de metade dos javalis existentes na Catalunha.

