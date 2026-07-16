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Castelo Branco é o município mais barato de Portugal para arrendar casa, com uma renda mediana de 7,4 euros por metro quadrado, de acordo com uma análise do idealista baseada nos dados do segundo trimestre deste ano.

No ranking dos cinco municípios mais acessíveis seguem-se Bragança, com 7,5 euros por metro quadrado, Viseu (7,7 euros/m2), Santa Maria da Feira (8,1 euros/m2) e Barcelos (8,3 euros/m2).

A análise revela ainda que existem 15 municípios onde a renda mediana permanece abaixo dos 10 euros por metro quadrado. Além dos cinco primeiros classificados, integram este grupo Vila Nova de Famalicão (8,6 euros/m2), Figueira da Foz (9 euros/m2), Covilhã (9 euros/m2), Ovar (9,2 euros/m2), Leiria (9,3 euros/m2), Esposende (9,3 euros/m2), Tomar (9,6 euros/m2), Valongo (9,8 euros/m2), Santarém (9,8 euros/m2) e Alenquer (9,9 euros/m2).

O ranking dos 25 municípios mais baratos prossegue com Caldas da Rainha (10 euros/m2), Alcobaça (10,1 euros/m2), Braga (10,1 euros/m2), Viana do Castelo (10,2 euros/m2), Espinho (10,2 euros/m2), Vila do Conde (10,5 euros/m2), Lourinhã (10,5 euros/m2), Gondomar (10,5 euros/m2), Guimarães (10,8 euros/m2) e Ílhavo (10,9 euros/m2).

Segundo o idealista, os distritos de Braga, Aveiro e Porto são os que concentram o maior número de municípios presentes neste ranking dos concelhos mais económicos para arrendar habitação.

No extremo oposto da tabela, Lisboa mantém-se como o município mais caro para arrendar casa em Portugal, com uma renda mediana de 21,8 euros por metro quadrado. Cascais surge na segunda posição, com 20,5 euros por metro quadrado, seguindo-se Sines (18,9 euros/m2), Loulé (18,1 euros/m2) e Oeiras (17,3 euros/m2).

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