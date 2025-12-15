Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Relatório de Resposta Sazonal em Saúde – Vigilância e Monitorização, registaram-se neste período 128.602 episódios de urgência hospitalar, mais 1,7% do que na semana anterior. As urgências por infeção respiratória aguda representaram 8,1% do total, uma subida de 1,2 pontos percentuais, enquanto os episódios por síndrome gripal atingiram 3,62%, mais 1,56 pontos percentuais.

O aumento dos casos de gripe foi mais marcado nos adultos entre os 19 e os 59 anos (26,6%, +4,0 p.p.) e nas pessoas com 65 ou mais anos (20%, +1,1 p.p.). A DGS sublinha que, “quando comparado com as épocas anteriores, observou-se uma proporção de episódios de urgência por síndrome gripal superior a todas as épocas anteriores e mais precoce”.

Apesar do crescimento da procura, verificou-se uma ligeira diminuição da proporção de episódios de urgência por síndrome gripal que resultaram em internamento (8,3%, -0,1 p.p.).

A nível nacional, aumentou a média móvel a sete dias da ocupação de camas em enfermaria por todas as causas (80,1%) e a ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos (70,1%). Ainda assim, a proporção de doentes com diagnóstico de gripe admitidos em UCI diminuiu para 2,6%.

A mortalidade geral manteve-se dentro do esperado, embora se tenha registado excesso na região Norte e entre pessoas dos 75 aos 84 anos. Segundo uma análise preliminar citada pela Lusa, “a mortalidade proporcional por doenças do sistema respiratório (12,1%) apresentou uma tendência crescente, face às duas semanas anteriores, acima do observado no início da época (9,7% na semana 40 de 2025), mas abaixo do máximo observado na época 2024/2025 (16,5%)”.

Os dados mostram também um aumento de 4% nos atendimentos da Linha SNS 24, que totalizaram 90.294 contactos. As chamadas triadas por febre diminuíram 10,5%, para 1.070, enquanto os contactos por problema respiratório agudo subiram 21,4%, para 30.166. Apesar do aumento global, os encaminhamentos para o serviço de urgência (-2,9%), para os cuidados de saúde primários (-3,4%) e para o INEM (-74,5%) diminuíram, ao passo que os encaminhamentos para “autocuidados” aumentaram 5,4%.

O INEM registou igualmente um aumento de 6,9% no número de chamadas, totalizando 36.382, e uma subida de 4,6% nas ocorrências, para 33.166.

Nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, verificou-se uma diminuição de 21,9% nas consultas médicas, mas um aumento da proporção de consultas por infeção respiratória aguda e por síndrome gripal.

Foram ainda reportados 16 casos de infeção por vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças com menos de dois anos, enquanto “a notificação de casos de infeção por SARS-CoV-2 estabilizou”.

As coberturas vacinais nos grupos com 60 ou mais anos situaram-se em cerca de 37% para a covid-19 e 62% para a gripe. No âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foi reportada atividade gripal epidémica com tendência crescente.

Perante o cenário, a DGS apela à vacinação contra a gripe e a covid-19 e reforça a utilização da Linha SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o sistema de saúde.

