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O surto de hantavírus detetado a bordo do navio de cruzeiro Hondius continua a mobilizar autoridades de saúde nacionais e internacionais, mantendo-se esta segunda-feira sob acompanhamento apertado, com a garantia de que a situação está “sob controlo”, segundo a Organização Mundial da Saúde.

O navio permanece fundeado ao largo de Cabo Verde, depois de as autoridades cabo-verdianas terem recusado a autorização para atracar no porto da Praia, invocando razões de saúde pública e o cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional. A bordo seguem 147 pessoas, entre passageiros e tripulação, de 23 nacionalidades diferentes.

Até ao momento, foram confirmadas três mortes associadas a uma síndrome respiratória aguda causada pelo hantavírus, um vírus raro normalmente transmitido por contacto com roedores. Pelo menos um dos casos foi confirmado em laboratório, tratando-se de um cidadão britânico que se encontra internado em estado crítico no sul de África.

Além das vítimas mortais, três pessoas apresentam sintomas compatíveis com infeção, mas encontram-se clinicamente estáveis e sob vigilância médica. Equipas de saúde têm subido a bordo com equipamento de proteção individual, estando igualmente preparada uma eventual evacuação médica por avião-ambulância para a Europa, caso se revele necessária.

As autoridades confirmaram ainda a presença de um tripulante português no navio. Segundo fontes oficiais, o cidadão encontra-se bem, não apresentou sintomas e não solicitou apoio consular.

Durante o dia, foram recolhidas amostras biológicas aos casos suspeitos, que seguem para análise num laboratório de referência no Senegal, com resultados esperados nas próximas horas. Paralelamente, a OMS está a coordenar uma investigação internacional para apurar a origem do surto e avaliar o risco de transmissão entre pessoas, um cenário considerado muito raro, mas não totalmente excluído.

Apesar da gravidade dos casos registados, as autoridades de saúde sublinham que o risco para a população em terra é muito baixo, garantindo que todas as medidas de contenção e vigilância estão em vigor. Após a eventual transferência dos doentes, o navio deverá retomar a viagem rumo às ilhas Canárias, conforme o itinerário previsto.

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