Segundo os documentos, a mulher afirmou ter sido abusada pelo então empresário imobiliário na década de 1980, quando ainda era menor de idade. Ela contactou as autoridades após a detenção de Epstein, em julho de 2019, e foi ouvida pelo FBI quatro vezes entre julho e outubro daquele ano.

Nos resumos divulgados, a mulher acusa Epstein de agressão sexual e diz que este a levou a Nova Iorque ou Nova Jérsia, quando tinha entre 13 e 15 anos, ocasião em que teria sido apresentada a Donald Trump. Durante a segunda entrevista, declarou que Trump a teria abusado nessa viagem. Na quarta e última entrevista, realizada em outubro de 2019, recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o alegado episódio.

O Departamento de Justiça esclareceu que os documentos foram publicados após uma revisão interna que identificou materiais que não tinham sido incluídos na base de dados pública do caso Epstein. Segundo a entidade, as entrevistas tinham sido anteriormente classificadas como duplicadas por engano.

A divulgação surge após meios de comunicação social norte-americanos noticiarem que documentos mencionando Trump não constavam do material inicialmente tornado público, o que levou deputados democratas a acusarem a administração de encobrimento.

