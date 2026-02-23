Peter Mandelson foi detido esta segunda-feira, na sua residência, em Camden, e a polícia realizou ainda buscas em duas propriedades associadas ao ex-governante, localizadas em Wiltshire e em Camden.

Segundo as autoridades, Mandelson, de 72 anos, é suspeito de ter transmitido informações ao financista Jeffrey Epstein, quando exercia funções como secretário de Estado para os Negócios, Inovação e Competências. Epstein morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento nos Estados Unidos.

Um porta-voz da Metropolitan Police declarou que "os agentes detiveram um homem de 72 anos por suspeita de má conduta em cargo público". "A detenção ocorreu numa morada em Camden, na segunda-feira, 23 de fevereiro, e o suspeito foi conduzido a uma esquadra de Londres para interrogatório. A operação decorre na sequência do cumprimento de mandados de busca em dois endereços nas zonas de Wiltshire e Camden", acrescentou.

Ainda esta segunda-feira, horas antes de se tornar pública a detenção, o Governo britânico anunciou que documentos relacionados com a nomeação de Mandelson como embaixador nos Estados Unidos seriam tornados públicos no início de março, num contexto de crescente escrutínio sobre o processo.

Peter Mandelson foi uma das figuras mais influentes do Partido Trabalhista durante os governos de Tony Blair e Gordon Brown, tendo desempenhado vários cargos ministeriais de relevo, além de representar o Reino Unido em Washington entre 2009 e 2010. As autoridades não avançaram, para já, com a apresentação formal de acusações, mantendo a investigação em curso.