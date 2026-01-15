Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado à Agência Lusa, Inês Bichão explicou que, na passada segunda-feira, “foi ilicitamente difundido” um conteúdo originalmente partilhado num contexto restrito e privado no Instagram, acessível apenas a um grupo limitado de contactos.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção”, sublinha a advogada e consultora jurídica. Inês Bichão acrescentou que os factos relatados “foram reportados em sede interna no decurso de 2023” e que agora a sua verificação caberá ao sistema judicial.

João Cotrim de Figueiredo insistiu que não tinha conhecimento das queixas de assédio sexual, alegadamente reportadas há três anos, e que todos os factos serão apurados em tribunal.

Em declarações aos jornalistas esta manhã, o candidato presidencial afirmou que vai apresentar queixa-crime durante o dia de hoje e que por enquanto, quer apenas focar-se na campanha eleitoral, que considera "muito mais importante".

Cotrim de Figueiredo criticou a insistência dos jornalistas no tema e garantiu que Inês Bichão "nunca lhe disse" ter se sentido desconfortável.

"Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema", acrescentou.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.