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Um casal estrangeiro foi encontrado morto dentro de uma cisterna de água numa propriedade em Odiáxere, no concelho de Lagos. O caseiro que trabalhava no local, também de nacionalidade estrangeira, foi detido pela GNR e é o principal suspeito do duplo homicídio.

As vítimas são um homem de 79 anos e uma mulher de 62 anos, empresários ligados ao setor da saúde que viviam em Portugal há vários anos. Os corpos foram descobertos depois de ter sido dada a indicação de que o casal estaria desaparecido.

De acordo com as informações divulgadas, os homicídios terão ocorrido na residência do casal, tendo sido utilizado um objeto contundente. Posteriormente, os corpos terão sido escondidos numa cisterna existente na propriedade.

O resgate dos cadáveres obrigou a uma operação complexa e demorada dos Bombeiros de Lagos. O suspeito, de 45 anos, foi entretanto intercetado pela GNR nas proximidades do local.

A investigação passou para a Polícia Judiciária, que procura agora esclarecer as circunstâncias e a eventual motivação dos crimes. O homem detido deverá ser presente ao Tribunal de Portimão para aplicação das medidas de coação.

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