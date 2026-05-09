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A iniciativa reunirá cerca de 300 participantes de 20 países, incluindo representantes políticos, académicos, especialistas internacionais e cidadãos, para debater temas ligados à democracia e aos direitos humanos na era digital.

Entre os convidados estrangeiros estão Mathieu Mori, secretário-geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, Peter Drenth, membro do mesmo Congresso e relator permanente para os Direitos Humanos, Jamie Susskind, autor de “Future Politics: Living together in a World transformed by tech”, e Helfried Carl, CEO e fundador da Iniciativa European Capital of Democracy.

Do lado português, estão previstos contributos de Vera Lúcia Raposo, especialista em Inteligência Artificial, Direitos Humanos e Políticas Públicas, Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, e Soraya Ventura, diretora nacional da Fundação Portugal com ACNUR, parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

A Câmara Municipal de Cascais sublinha que o evento marca o arranque do Ano da Democracia, posicionando o município como espaço de debate europeu sobre os desafios democráticos e os direitos humanos num contexto de transformação digital.

Cascais foi eleita Capital Europeia da Democracia 2026 pelo European Capital of Democracy Institute, numa votação que envolveu especialistas internacionais e mais de 4500 cidadãos europeus. A cidade sucede a Viena e Barcelona, após ultrapassar outras candidaturas, incluindo Sófia e Roterdão.

Ao longo de 2026, o programa associado ao título irá incluir eventos públicos, debates temáticos e projetos colaborativos.

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