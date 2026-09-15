Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Encontrar uma casa que se consiga pagar tornou-se, para uma parte significativa da classe média, um enigma. Professores, polícias, enfermeiros, jovens licenciados ou casais em início de vida não encaixam nos critérios de habitação social e, ao mesmo tempo, têm rendimentos muito abaixo dos necessários para suportar os preços praticados no mercado.

É a este segmento que a Associação Habitação e Desenvolvimento Por Portugal (AHDPP) quer apontar. O objetivo não é criar mais habitação social, mas uma oferta pública de arrendamento para quem trabalha e tem rendimentos, mas não consegue acompanhar os valores praticados no mercado. "É preciso que a classe média consiga ter acesso à habitação", resume Rui Miguel Braga, presidente da Associação.

A proposta parte de uma ideia central: em vez de o Estado gastar dinheiro a construir casas ou de recorrer ao endividamento para financiar diretamente a construção, pode mobilizar terrenos que já são públicos, garantir a existência de contratos de arrendamento de longa duração e, através de um fundo nacional, transformar essa receita futura num ativo financeiro.

Para quem procura casa, o modelo é ainda mais simples: casas novas, em regime de arrendamento, com rendas definidas para ficarem dentro de uma percentagem do rendimento aceitável e uma oferta suficientemente ampla para poder produzir preços mais baixos.

Para quem e a que preços?

A proposta dirige-se sobretudo a pessoas que ficam entre dois mundos: não têm, para as regras definidas, um problema de pobreza que as coloque no sistema de habitação social, mas também não têm um salário que lhes permita ficar a pagar uma prestação ao banco ou uma renda a preço de mercado sem comprometer uma parcela excessiva do seu rendimento.

A AHDPP concorda com a visão europeia de que uma habitação não deve pesar mais de 35% naquilo que é o rendimento da família ou do indivíduo. Isto significa que jovem licenciado ou um professor em início de carreira com um salário de cerca de 1.200 euros não devia pagar mais do que 420 € de renda por mês. São estes os candidatos-alvo do modelo agora proposto.

"O nosso modelo assenta numa política de arrendamento acessível, por várias razões: primeiro, porque dá uma mobilidade a nível funcional diferente da propriedade plena; depois, porque na nossa perspetiva de uma sociedade a evoluir acreditamos que esta possa ser uma casa de transição para jovens, professores, polícias e médicos que não encontram resposta pública em habitação", avança Rui Miguel Braga ao 24notícias.

A AHDPP aponta para um valor de referência de cerca de 700 euros para um T1, embora os valores concretos dependam da localização, das regras definidas pelo município e das características da habitação. A questão central, para Rui Miguel Braga, é que o preço não deve ser estabelecido tendo apenas em conta o que o mercado consegue cobrar. "Somos favoráveis a uma tabela", diz. E defende que deve ficar claro à partida "qual é o acesso, qual é o valor que se paga".

A candidatura seria feita de acordo com critérios definidos para cada operação. Poderia existir sorteio, ordem de inscrição ou outro mecanismo de seleção. Antes de avançar para a construção, o fundamental é saber quantas pessoas precisam de casa numa determinada zona. E fazer prova de rendimentos é obrigatório. A ideia é evitar construir primeiro e procurar moradores depois.

Um modelo que funciona na Dinamarca e na Áustria

Em Portugal, apenas 2% da habitação é pública, contra uma média que ronda os 10% na União Europeia. "A ambição europeia é que todos os países da UE consigam ter dois dígitos de habitação pública. Com este modelo, acredita a Associação, essa meta seria possível e Portugal poderia ter mais 100 mil casas já nos próximos cinco anos.

A proposta assenta, desde logo, na utilização de terrenos públicos, disponibilizados pelos municípios através do direito de superfície. Desta forma, o construtor não teria de comprar o terreno, eliminando uma parcela importante do custo da operação. Mas o processo é semelhante se o terreno for do construtor.

A diferença fundamental em relação ao modelo tradicional está, segundo a Associação, no passo seguinte. O construtor não tem necessariamente de esperar décadas para recuperar o investimento. Depois de construir, pode vender o contrato a um fundo de investimento interessado numa rentabilidade de longo prazo. "É na compra do contrato que está o truque", explica o presidente da AHDPP.

Por outro lado, "não é preciso nenhuma alteração legislativa para que isto aconteça, é preciso vontade política — e entendimento do modelo", afirma.

O mecanismo já tem uma aplicação concreta que a Associação apresenta como uma prova de conceito. No Barreiro, onde Rui Miguel Braga é vice-presidente de câmara, um privado vai construir uma série de habitações com esta premissa (a diferença é que, neste caso, o terreno é privado): constrói as casas e a autarquia paga-lhe, em 60 anos, os valores de rendas acessíveis que estavam na antiga lei, antes de ser revogada. Ou seja, o construtor sabe que a câmara irá pagar aquelas rendas todos os meses, mas a sua convicção é que quando acabar de construir o bloco de habitações alguém lhe compre o contrato.

O que a Associação pretende é aplicar este princípio a nível nacional. Este modelo, garante, gera rendimento. E dá um exemplo prático: "construir 200 casas significa fazer um investimento de 30 milhões de euros. Se o construtor vender o contrato a um fundo de investimento por 5 milhões, liberta uma rentabilidade de 6%."

"Não inovámos nas contas, este modelo existe na Dinamarca e na Áustria", por exemplo. "O que estamos a dizer ao país é: porque é que este fundo não é público? Se o Estado comprar este contrato (em resultado de um concurso público de uma autarquia), não está a criar dívida, não está a pedir um empréstimo ao BEI (Banco Europeu de Investimento) ou à CGD (Caixa Geral de Depósito) nem a contrair um empréstimo, está a pagar a saída de quem constrói — e que nasce para construir, cria emprego, cria desenvolvimento e tem a sua margem de lucro — e está a comprar rentabilidade."

O modelo proposto não depende obrigatoriamente, segundo a Associação, da criação de um fundo público, mas Rui Miguel Braga admite que a criação de um fundo nacional para comprar os contratos de habitação seria uma boa solução. "O fundo nacional, diria, cabe sempre na esfera do Estado. E pode e deve ter a participação de fundos privados."

A tese de Rui Miguel Braga, que está a finalizar o mestrado em Gestão no ISCTE sobre este tema, é simples: "Este modelo tem uma vertente pública muito forte. É a autarquia que define as regras e a procurar está validada antes de o concurso público ser lançado. Se, no final disto tudo, quem compra o contrato for também o Estado, então estamos a tirar do bolso direito para pôr no bolso esquerdo, estamos a injetar rentabilidade no orçamento geral do Estado", assegura.

No fim, a pergunta que dói mais: qual o valor necessário para constituir o fundo nacional e comprar o contrato correspondente a 100 mil casas? "Assumindo um custo de construção de 1.300 a 1.400 €/m², e para uma tipologia média (85 m²), isto representa entre 117 e 126 mil euros por fogo. Para 100 mil fogos, o investimento total situa-se entre 11,7 e 12,6 mil milhões de euros, mobilizado junto de capital institucional e sem gerar dívida pública", responde Rui Miguel Braga.

"Com rendas acessíveis de 650 a 700 euros mensais, o rendimento bruto anual situa-se entre 780 e 840 milhões de euros — uma rentabilidade bruta entre 6,2% e 7,2% ao ano, a este valor temos de deduzir o valor da manutenção e gestão, visto caso a caso."

O retorno assenta em contratos de longa duração — na ordem dos 30 a 50 anos, o horizonte típico dos direitos de superfície sobre solo público. "É essa duração que garante a previsibilidade do rendimento e, no final do prazo, o património reverte integralmente para a esfera pública: o Estado não gasta, mobiliza — e no fim fica com as casas."

A promessa da escala

Para quem procura casa, mais do que a rentabilidade da habitação é haver casas em quantidade e qualidade. A AHDPP considera que pequenas operações, espalhadas pelo território, não conseguem alterar significativamente o mercado. Construir algumas dezenas de casas num concelho é manifestamente insuficiente e não resolve o problema nacional.

A proposta é fazer precisamente o contrário: agregar a procura e a construção à escala nacional. Se vários municípios lançarem concursos em simultâneo e o fundo nacional conseguir comprar os respetivos contratos, o volume de investimento torna-se muito maior. "É a escala que é o game changer", afirma Rui Miguel Braga.

De acordo com um estudo do Banco de Portugal, Portugal precisa de 300 mil casas. "É este é o desafio que temos pela frente". A Associação estima que, aplicando o modelo a nível nacional, seria possível chegar a 100 mil casas em cinco anos.

Mas é também a escala que pode ajudar a baixar os custos de construção. Grandes volumes permitem negociar materiais, industrializar processos e, progressivamente, recorrer a soluções construtivas mais eficientes. "O destino do preço de metro quadrado de construção só pode ser para baixo", acredita.

A expectativa é que uma construção em larga escala, conjugada com terrenos públicos e contratos de longa duração, permita criar uma oferta de arrendamento com valores inferiores aos praticados no mercado.

Por outro lado, a Associação rejeita a ideia de concentrar estas habitações em bairros isolados destinados exclusivamente a pessoas com rendimentos mais baixos. "Não podemos fazer guetos", afirma o presidente. A intenção é integrar as casas em tecido urbano normal, com espaços verdes, equipamentos e espaço público. A sustentabilidade energética também deverá fazer parte do desenho dos projetos, com soluções como coberturas verdes, aproveitamento de águas pluviais, produção de energia solar e redução dos consumos.

A localização é igualmente importante para quem procura casa. O problema, insiste Rui Miguel Braga, não existe apenas em Lisboa ou no Porto. Uma família pode encontrar dificuldades semelhantes numa cidade do interior ou numa vila do Alentejo, ainda que os preços absolutos sejam diferentes. Por isso, a proposta pretende funcionar através das autarquias, que conhecem a procura local e os terrenos disponíveis.

O desafio passa, portanto, pela capacidade de o Estado e os municípios adotarem uma estratégia comum e suficientemente grande para produzir escala. É também por isso que a Associação insiste no fundo nacional. Sem um comprador capaz de agregar centenas ou milhares de contratos, a lógica de investimento pode não ser suficientemente atrativa em cada pequena operação municipal.

Uma Associação Independente

Apesar de Rui Miguel Braga assumir a sua ligação ao Partido Socialista, a AHDPP apresenta-se como um movimento apartidário. O presidente diz que a Associação reúne pessoas de diferentes áreas e posições políticas. "Da direita à esquerda, portanto, isto não é um programa partidário", afirma.

A intenção, garante, é trabalhar com qualquer governo. "Olho para o governo da nação despido de qualquer cor".

A Associação quer agora transformar a proposta num debate político concreto. Se o governo ou os municípios não aderirem, Rui Miguel Braga garante que a AHDPP continuará a promover o modelo e admite até recorrer a uma iniciativa legislativa de cidadãos, que exigiria a recolha de 20 mil assinaturas.

"Todos os homens e mulheres que caminham connosco" estão unidos, diz, porque acreditam que "o modelo funciona" e que este é o momento para atuar "antes de ser uma catástrofe".

A ambição é, em última análise, alterar a forma como o país encara a habitação pública: não como uma despesa permanente ou como uma fonte inevitável de dívida, mas como um ativo capaz de gerar rendimento e financiar nova habitação. E é precisamente essa ideia — a de que o Estado pode e deve investir em habitação acessível e, simultaneamente, obter retorno — que a AHDPP quer colocar no centro da discussão.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.