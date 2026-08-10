Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quase todos os distritos de Portugal continental e as ilhas tinham pelo menos uma casa anunciada por mais de um milhão de euros, mas a distribuição destes imóveis de luxo pelo território português era bastante desigual. Lisboa, Faro e Porto concentravam, em conjunto, 80% da oferta nacional acima desse valor.

Segundo os dados do idealista, a 1 de agosto estavam anunciadas mais de 19.000 casas com preços superiores a um milhão de euros. Lisboa era o distrito com maior número de imóveis neste segmento, representando 40,6% do total nacional.

Faro surgia em segundo lugar, com 26,5% da oferta, enquanto o Porto representava 12,9%. Seguiam-se Setúbal, com 7,5%, e a ilha da Madeira, com 5,8%.

Leiria e Braga ocupavam as posições seguintes, com 1,5% cada. Abaixo de 1% encontravam-se Aveiro (0,9%), Santarém (0,6%), Viana do Castelo (0,5%), ilha de São Miguel (0,4%), Coimbra (0,3%), Évora (0,2%), Beja (0,2%), Viseu (0,1%), Vila Real (0,1%), Castelo Branco (0,1%) e Portalegre (0,1%).

Bragança e Guarda apresentavam a menor oferta entre os territórios com imóveis anunciados acima de um milhão de euros, com três e cinco anúncios, respetivamente. A sua participação no total nacional era considerada insignificante.

Mais de 3.200 casas acima dos três milhões de euros

Dentro do segmento de luxo, existiam também mais de 3.200 propriedades anunciadas por mais de três milhões de euros no início de agosto.

Também neste patamar, Lisboa concentrava a maior fatia da oferta, com 1.538 anúncios, correspondentes a 47,1% do total. Faro surgia em segundo lugar, com 1.095 imóveis, ou 33,6%.

Setúbal tinha 309 anúncios de casas acima dos três milhões de euros, representando 9,5% do total. Seguiam-se o Porto, com 149 anúncios (4,6%), e a ilha da Madeira, com 90 (2,8%).

A 1 de agosto, não existiam anúncios de casas acima dos três milhões de euros em Vila Real, Castelo Branco e Bragança, assim como em várias ilhas do país.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.