O alerta foi dado na sexta-feira à GNR, pelas 19h45. O casal de 68 e 65 anos reside em Verride. Na sexta-feira saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta dos familiares.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22h00 e retomadas hoje de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com duas viaturas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.