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De acordo com o The Guardian, o casal encontrava-se de férias naquela zona de Espanha e acredita-se que estivesse a fazer uma caminhada quando foi surpreendido pelo incêndio. O fogo, que já provocou a morte de 12 pessoas, consumiu mais de 6.000 hectares e há ainda pelo menos 23 pessoas desaparecidas.

As vítimas foram localizadas na quinta-feira por militares da Guardia Civil que percorriam a paisagem devastada nas imediações de Bédar, uma das localidades mais afetadas, à procura de sobreviventes. Foram encontrados em estado crítico, estavam semiconscientes e tinham queimaduras graves em cerca de 40% do corpo.

O resgate exigiu uma operação aérea com duração aproximada de duas horas, após a qual o casal foi transportado para o hospital. Ambos permanecem internados na unidade de cuidados intensivos.

Pedro Barre, sargento da Guardia Civil e um dos três agentes envolvidos na operação de busca, relatou à televisão pública espanhola TVE que os elementos da equipa ouviram inicialmente um som ao longe, que chegaram a pensar tratar-se de um eco. Segundo o militar, a experiência levou-os a insistir na procura.

Outro dos agentes envolvidos, Rafael Zea, destacou o enorme esforço feito pelo casal para conseguir pedir ajuda. "Conseguirem chamar por nós no estado em que estavam foi um esforço titânico", declarou.

A evolução das condições meteorológicas permitiu que, durante a tarde de sábado, os bombeiros começassem a controlar as chamas, depois de os ventos fortes terem diminuído de intensidade. Já este domingo, o presidente do Governo regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciou que o incêndio estava contido e que o perímetro se encontrava assegurado.

O incêndio obrigou à retirada de pelo menos 1.400 pessoas e mobilizou mais de 500 bombeiros e operacionais de emergência.

A maioria das vítimas mortais será de nacionalidade britânica e belga, havendo também um cidadão espanhol entre os mortos. Em Madrid, especialistas forenses estão a recorrer a amostras recolhidas dos corpos e a testes de ADN fornecidos pelas famílias das pessoas desaparecidas para proceder à identificação das vítimas.

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