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Ao longo de cerca de cinco horas, os participantes são convidados a percorrer as vinhas da herdade, identificar castas, avaliar o estado de maturação das uvas e realizar a vindima manual. O programa inclui ainda uma das experiências mais emblemáticas da época: a tradicional pisa a pé, seguida de uma prova de mostos, vinhos e azeites produzidos pela Casa Relvas.

Segundo Alexandre Relvas, CEO da empresa, a iniciativa pretende aproximar os visitantes da realidade vivida diariamente na herdade. "Abrir a Herdade de São Miguel durante a vindima é uma forma muito especial de receber quem nos quer conhecer melhor. Convidamos as pessoas a passar um dia connosco, entre a vinha, a adega e a mesa, fazendo parte da nossa família por algumas horas", afirma.

Além dos vinhos, os participantes poderão provar os azeites da Casa Relvas, incluindo a referência distinguida com Medalha de Ouro no Concurso Nacional de Azeites de Portugal, numa altura em que a empresa se tornou também o primeiro produtor de azeite certificado pelo Programa de Sustentabilidade do Azeite.

Para quem optar pelo programa completo, a experiência termina com um almoço tradicional alentejano, composto por produtos regionais como pão, queijos, presunto, gaspacho e arroz de rabo de boi, acompanhado por uma seleção de vinhos da casa.

O programa completo, com almoço incluído, tem um custo de 95 euros por adulto e 20 euros para crianças entre os 7 e os 17 anos. Existe também uma versão sem almoço, por 45 euros para adultos e 5 euros para crianças. Os participantes recebem ainda uma t-shirt e um chapéu.

As inscrições podem ser efetuadas através de turismo@casarelvas.pt, estando a realização de algumas atividades dependente da evolução da vindima e das condições meteorológicas. A iniciativa integra a estratégia da Casa Relvas de promover o enoturismo e dar a conhecer o trabalho realizado na Herdade de São Miguel, desde a vinha até ao copo.

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