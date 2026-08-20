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Os portugueses têm grande parte da sua riqueza concentrada na habitação, mas esse património nem sempre se traduz em rendimento disponível na velhice. É neste contexto que o grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social propõe olhar para os chamados equity release schemes: soluções que permitem transformar parte do valor de um imóvel em rendimento, liquidez ou serviços, sem que isso implique necessariamente deixar a casa.

Os dados do Inquérito à Situação Financeira das Famílias de 2024 ajudam a explicar esta solução. Os ativos reais representam 88,8% da riqueza das famílias, enquanto os ativos financeiros ficam pelos 11,2%. A residência principal é a componente dominante. Entre os portugueses mais velhos, também os outros imóveis ganham peso.

O resultado é uma aparente contradição: há famílias com um património imobiliário significativo, mas com pouco dinheiro disponível para fazer face às despesas do dia a dia ou a custos que tendem a aumentar com a idade, como a saúde, os cuidados de longa duração ou obras de adaptação na habitação. São os chamados asset rich but cash poor: ricos em património, mas pobres em liquidez.

A ideia não passa por substituir a pensão pública pelo valor da casa. O relatório defende precisamente o contrário: a mobilização do património deve ser voluntária e complementar à proteção social. O Estado continuaria a assegurar pensões, mínimos sociais, cuidados de saúde e proteção contra a pobreza, enquanto os proprietários poderiam escolher, se lhes for conveniente, transformar uma parte da riqueza acumulada na habitação em rendimento para a reforma.

Como pode funcionar

Existem várias formas de libertar o valor de uma casa. O relatório identifica seis grandes famílias de soluções, que se distinguem, sobretudo, por haver ou não venda do imóvel, pela possibilidade de o proprietário continuar a viver na habitação e pela existência de crédito hipotecário.

Uma das soluções mais conhecidas é a hipoteca inversa. O proprietário mantém a casa e recebe o dinheiro — de uma só vez, através de uma linha de crédito ou em pagamentos periódicos. A dívida é normalmente liquidada quando o imóvel é vendido, quando o proprietário deixa definitivamente a habitação ou após a sua morte. Como os juros podem ser capitalizados, a dívida cresce ao longo do tempo, o que torna especialmente importante a existência de uma garantia de no negative equity, ou seja, o montante a pagar não deve ultrapassar o valor líquido de venda do imóvel.

Outra possibilidade é o chamado home reversion, em que o proprietário vende total ou parcialmente a casa, mas mantém o direito de continuar a viver no imóvel durante um período prolongado ou até ao fim da vida. Recebe dinheiro no momento da operação, mas deixa de ser proprietário, total ou parcialmente, do imóvel. O valor recebido é inferior ao preço de mercado, precisamente porque o comprador tem de esperar pela disponibilidade efetiva da habitação.

Há ainda modelos em que a casa é colocada no mercado de arrendamento. No modelo leave-to-let & mortgage, por exemplo, o proprietário pode mudar-se para uma residência assistida ou para casa de familiares e entregar a gestão do imóvel a uma entidade especializada. A renda gerada pode servir para financiar despesas correntes, cuidados de saúde ou dependência. Em determinadas soluções, podem ainda existir adiantamentos sob a forma de crédito garantido pelo imóvel.

O relatório admite também, numa fase posterior, soluções mais complexas que combinem crédito à habitação, poupança complementar e mobilização futura do património. Mas considera que estas opções devem esperar por um mercado mais maduro, com maior capacidade de supervisão e literacia financeira.

A casa não pode transformar-se num risco

A utilização do património imobiliário como complemento de reforma levanta, contudo, riscos importantes. A casa não é apenas um ativo financeiro: é também o local onde as pessoas vivem, um bem emocional e, muitas vezes, o principal património que pretendem deixar aos filhos.

Por isso, o grupo de trabalho defende regras específicas para proteger os consumidores, desde a avaliação independente dos imóveis à informação clara sobre custos, juros e impacto da operação no património que ficará para os herdeiros. Também considera necessária a existência de aconselhamento independente, regras prudenciais e mecanismos rápidos de reclamação e resolução de conflitos.

A segurança habitacional é outro ponto central. As soluções que permitem ao proprietário continuar a viver na casa devem garantir esse direito e impedir alterações arbitrárias das condições contratadas. Nos produtos em que existe dívida, a proteção contra a possibilidade de a dívida ultrapassar o valor do imóvel é particularmente importante.

O relatório rejeita, por isso, a ideia de criar benefícios fiscais generalizados para estimular este mercado. Os eventuais incentivos públicos devem ser seletivos e estar associados a finalidades concretas, como cuidados formais, adaptação da habitação, eficiência energética, reabilitação ou arrendamento de longa duração. A preocupação é evitar que os apoios beneficiem sobretudo as famílias com mais património.

Um mercado que ainda precisa de regras

Para os economistas, Portugal deveria começar por criar um enquadramento jurídico e regulatório próprio para estas soluções, definindo que entidades podem oferecer os produtos, que informação têm de prestar, como devem ser avaliados os imóveis e que proteções devem existir para os consumidores.

A proposta é avançar por etapas: primeiro, criar regras e recolher dados; depois, testar produtos mais simples através de projetos-piloto e com monitorização independente; só numa terceira fase avançar para soluções mais complexas.

A lógica é transformar uma riqueza que está imobilizada em património numa fonte adicional de segurança financeira na velhice — mas sem fazer da casa uma extensão da pensão pública. Para o grupo de trabalho, o objetivo é dar aos proprietários mais uma opção para financiar a reforma, os cuidados e a adaptação da habitação, mantendo a proteção social pública como pilar central.

Já existem hoje soluções semelhantes implementadas no mercado por privados. Nos países anglo-saxónicos é comum as pessoas envelhecerem nas suas casas e beneficiarem de serviços prestados pelo Estado ou por empresas privadas. A Empathia trouxe este modelo para Portugal.

O que a empresa faz é juntar seniores que têm casa própria e reformas baixas com quem quer investir a médio e longo prazo no setor imobiliário. A casa é comprada a desconto com usufruto vitalício. Com vantagens e também alguns riscos associados.

A associação mutualista A Previdência Portuguesa também opera nesta área. A casa própria continua a ser para a esmagadora maioria dos portugueses a maior poupança acumulada ao longo da vida. A ideia é sempre pôr esse património a render sem necessariamente ter de deixar a casa.

Os modelos são diversos. O da Viager é inspirado no sistema francês, em vigor há dezenas de anos: dá ao cliente um terço do valor e outro terço é entregue de forma faseada. Enquanto for vivo, o inquilino recebe uma renda mensal ou anual, calculada a partir de vários critérios (valor inicial entregue, idade, valor do imóvel, entre outros).

Vender a casa, receber o dinheiro e continuar a viver lá está na lei portuguesa. Quando se compra um imóvel, compra-se também o direito a habitar nessa propriedade, mas o Código Civil permite separar estes dois elementos: a chamada ‘nua-propriedade’ e o usufruto, que é como quem diz vender o primeiro e acautelar o segundo, através de uma escritura pública. No fundo, os compradores é que assumem o risco de longevidade de quem habita o imóvel (se a pessoa viver mais anos do que o expectável, não há nada que o investidor possa fazer para tirar o inquilino da casa nem o montante pago no momento da transação se altera).

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