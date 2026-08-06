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A casa onde nasceu Rui Nabeiro, situada na Travessa da Praça, n.º 6, em Campo Maior, vai abrir as portas ao público pela primeira vez durante as Festas do Povo de 2026. O espaço poderá ser visitado ao longo da celebração, integrando uma homenagem ao fundador da Delta Cafés promovida pelo Grupo Nabeiro.

A Travessa da Praça, decorada este ano pela Associação Coração Delta, é uma das quatro ruas enramadas ligadas ao Grupo Nabeiro. Além desta, fazem parte da iniciativa a Rua Vasco Sardinha, decorada pela Delta Cafés como tributo dos colaboradores do grupo à vila de Campo Maior, a Rua Afonso Costa, pelos Cafés Camelo, e a Rua da Misericórdia, pela Adega Mayor.

Segundo o Grupo Nabeiro, foi na casa da Travessa da Praça que começou a história de Rui Nabeiro, que acreditava que "se todos quiséssemos, o mundo seria extraordinário". A mesma rua acolhe também uma decoração dedicada a Rui e Alice Nabeiro, concebida pela Associação Coração Delta.

Inspirada numa memória da família, a intervenção recria o jardim de flores de Alice Nabeiro, admirado por Rui Nabeiro e onde teve início a história de amor do casal. O projeto apresenta um jardim invertido, concebido para convidar os visitantes a contemplar os reflexos espalhados ao longo do percurso, enquanto diferentes elementos evocam várias dimensões da vida de Rui Nabeiro, do empreendedor ao homem de família, do líder ao amigo e ao cidadão ligado à comunidade.

As comemorações estendem-se também à Praça Multimodal, designada "Praça da Liberdade", onde estará instalada a Delta House. O espaço estará aberto ao público durante os nove dias das Festas do Povo e reunirá várias marcas do portefólio do Grupo Nabeiro, entre elas Delta Cafés, Delta Q, Adega Mayor, GO CHILL, Unboring Snacks, SWEE e Alardo, através de diferentes experiências e ativações.

A Delta House contará ainda com um bar dedicado aos cafés do Grupo Nabeiro e um Wine Bar Adega Mayor, onde será possível provar a edição limitada do Vinho Oficial das Festas do Povo de Campo Maior 2026. O palco do espaço receberá igualmente concertos, atuações de DJs e outras iniciativas de animação dirigidas a diferentes gerações.

Durante as noites de 8, 9, 14 e 15 de agosto, às 22h45, o céu de Campo Maior será palco de um espetáculo de drones promovido pela Delta Cafés, que se junta à roda-gigante como uma das atrações previstas para a festa.

O Grupo Nabeiro–Delta Cafés associa-se, desta forma, a mais uma edição das Festas do Povo de Campo Maior, que decorrem entre 8 e 16 de agosto, reforçando a ligação à terra natal de Rui Nabeiro.

Esta será a primeira edição das Festas do Povo realizada após a classificação da celebração como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em 2021. Ao longo de nove dias, mais de uma centena de ruas decoradas por mais de quatro mil voluntários darão vida à tradição, assente nos valores de comunidade, entreajuda e dedicação que marcaram o percurso de Rui Nabeiro e continuam presentes na identidade de Campo Maior.

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