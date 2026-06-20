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Num território afastado das zonas tradicionalmente associadas ao Alvarinho, a Casa do Barroso tem procurado revelar uma expressão própria da casta, moldada pelas condições singulares da Sub-região de Basto. O projeto nasceu da vontade da família Barroso de recuperar uma propriedade histórica datada de 1730, localizada no lugar de Cunhas, na União de Freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas, devolvendo-lhe relevância agrícola e patrimonial.

A reabilitação permitiu a recuperação integral da propriedade, preservando a traça original e a arquitetura tradicional da região. Em paralelo, foram reestruturadas vinhas e recuperados terrenos agrícolas que se encontravam abandonados. Atualmente, a exploração integra 6,2 hectares de vinha distribuídos por diferentes zonas do concelho.

No centro da história está Agostinho Barroso, patriarca da família e principal inspiração do projeto, que aos 89 anos continua a acompanhar de perto a evolução da Casa do Barroso. “A Casa do Barroso representa muito mais do que um projeto de vinho. É a continuação de uma história familiar construída ao longo de várias gerações e a concretização da vontade de preservar um património que faz parte da identidade da nossa família e desta região”, afirma Jorge Barroso, filho de Agostinho e principal dinamizador do projeto.

A primeira vindima realizou-se em 2016, dando início a um trabalho focado na interpretação do Alvarinho num território distinto daquele onde a casta construiu a sua notoriedade histórica. Ao longo deste percurso, Jorge Barroso conciliou o desenvolvimento do projeto com a sua atividade profissional como enfermeiro no Hospital de Santo António, no Porto.

Desde o início, o projeto conta com a colaboração do enólogo Márcio Lopes, uma parceria que se tornou estruturante para a definição da identidade dos vinhos. “O que mais me entusiasmou foi a oportunidade de explorar uma interpretação diferente do Alvarinho. Em Basto encontramos condições muito particulares, que se traduzem em vinhos de grande frescura, precisão e capacidade de evolução”, sublinha o enólogo.

A gama da Casa do Barroso inclui atualmente quatro referências, nomeadamente Casa do Barroso Alvarinho Reserva, Alvarinho Barrica, Alvarinho Estágio Prolongado e Casa do Barroso Rosé, produzido a partir da casta Padeiro, uma das variedades históricas da região. Em 2026, o produtor prepara o lançamento do seu primeiro espumante, previsto para o verão, assinalando um novo capítulo na evolução do projeto.

A consistência do trabalho tem sido acompanhada por um reconhecimento crescente da crítica especializada. Em abril de 2026, a Wine Advocate atribuiu 93 pontos ao Casa do Barroso Alvarinho Reserva 2021 e 91 pontos ao Alvarinho Estágio Prolongado IV. No início do mesmo ano, o produtor integrou ainda a seleção “A Próxima Geração de Produtores Portugueses – Norte”, promovida pelo projeto Wine & Stuff.

Dez anos após a primeira vindima, a Casa do Barroso mantém uma visão assente na autenticidade, na valorização do património familiar e na convicção de que a Sub-região de Basto reúne condições únicas para produzir vinhos com lugar de destaque no panorama nacional. Um percurso que cruza três gerações da família Barroso e que aponta à continuidade do projeto, agora também acompanhada pelos netos Afonso e João Barroso.