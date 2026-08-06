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A Casa de Santar Vinhos apresentou três sugestões para o verão, apostando num vinho branco, num rosé e num espumante produzidos na região do Dão. As referências, assinadas pelo enólogo Paulo Prior, destinam-se a diferentes ocasiões de consumo, desde refeições ao ar livre a brindes em momentos especiais.

A primeira proposta é o Casa de Santar Colheita Branco 2025, com um preço de venda recomendado de 7,99 euros. A marca descreve-o como um vinho fresco e aromático, com notas de frutos tropicais, exóticos e citrinos, indicado para acompanhar pratos de peixe, carnes brancas ou servir como aperitivo.

Para os apreciadores de rosé, a sugestão recai sobre o Casa de Santar Reserva Rosé 2024, com um PVP recomendado de 15,75 euros. Segundo o produtor, destaca-se pela frescura, estrutura e notas de frutos vermelhos, harmonizando com peixes, carnes grelhadas e refeições de verão.

A seleção fica completa com o Casa de Santar Vinha dos Amores Touriga Nacional 2018, um espumante com PVP recomendado de 31,50 euros. A referência foi distinguida como Melhor Espumante de Portugal no Concurso Vinhos de Portugal 2023, organizado pela ViniPortugal, e é apresentada como uma opção para ocasiões especiais, acompanhando marisco, sushi, ceviche, leitão, queijos e sobremesas.

Com estas três referências, a Casa de Santar Vinhos pretende destacar a diversidade dos vinhos do Dão, propondo opções para diferentes momentos de consumo durante o verão.

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