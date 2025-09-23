Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a estação, os assaltantes entraram na habitação através do arrombamento de uma janela e levaram relógios e joias avaliados em cerca de 100 mil euros.

Martínez, de 52 anos, lidera a Seleção Nacional desde janeiro de 2023 e recentemente conquistou a Liga das Nações com Portugal. Antes de assumir o comando da “Equipa das Quinas”, o técnico espanhol orientou a seleção da Bélgica, bem como os clubes Everton, Wigan Athletic e Swansea City.

As autoridades estão a investigar o caso, mas, até ao momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou detenções relacionadas com o assalto.

