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Segundo as imagens captadas pelo sistema de videovigilância, dois indivíduos encapuzados treparam o muro da propriedade e tentaram entrar na habitação.

Os suspeitos acabaram por fugir antes da chegada dos Mossos d'Esquadra, depois de terem sido detetados pela equipa de segurança privada do jogador, que alertou de imediato as autoridades.

A polícia catalã está a analisar as imagens de videovigilância para tentar identificar os dois indivíduos, segundo a Euronews.

A tentativa de assalto surge num contexto de vários roubos registados recentemente na mesma urbanização e da atuação de grupos organizados que visam casas de futebolistas devido ao elevado valor de joias e relógios que habitualmente guardam nas suas residências.