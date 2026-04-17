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A polícia de New Lenox recebeu a denúncia por volta das 18h29 (hora local), tendo de imediato isolado a área e estabelecido um perímetro de segurança. Por precaução, as habitações vizinhas foram evacuadas.

Segundo o Departamento de Polícia, citado pela ABC News, foram acionadas equipas especializadas, incluindo uma unidade cinotécnica de deteção de explosivos do Gabinete do Xerife do Condado de Will, para apoio nas operações.

Após a avaliação no local, as autoridades concluíram tratar-se de uma falsa ameaça, não tendo sido encontrado qualquer explosivo ou material perigoso.

O chefe da polícia de New Lenox, Micah D. Nuesse, afirmou entretanto que a investigação sobre a origem da denúncia se mantém ativa.