Conhecida como Barlochan cottage, a propriedade situa-se na província de Ontário e foi projetada pelo arquiteto canadiano Trevor McIvor, com grandes janelas do chão ao teto, vista para a natureza envolvente, cais privado e ginásio doméstico.

O valor inicial de arrendamento será de 248,10 dólares canadianos por noite (cerca de 154 euros), uma referência direta aos números das camisolas das personagens Ilya Rozanov (81) e Shane Hollander (24). Este preço estará disponível para reservas antecipadas em fins-de-semana de maio. As reservas gerais abrem em junho, com novo valor ainda por anunciar.

Na série, a casa pertence a Hollander, capitão da equipa fictícia Montreal Voyageurs, que convida Rozanov para um fim-de-semana romântico longe dos holofotes. O retiro retrata uma experiência típica das casas de campo canadianas, entre mergulhos no lago, churrascos e contacto direto com a natureza.

A propriedade fica a cerca de duas horas de carro do Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, e foi concebida como um refúgio para todas as estações do ano, com estrutura pré-fabricada em madeira de abeto Douglas, adaptada à geografia do Escudo Canadiano.

Segundo o Airbnb, o proprietário optou por manter o anonimato, mas colaborou de perto com a empresa para disponibilizar o espaço.

