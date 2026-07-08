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A Polícia Federal realizou esta quarta-feira, 8 de julho, uma busca à casa do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro com o intuito de saber se este tinha armas e munições em casa. Segundo o jornal "O Globo", a defesa do ex-presidente não encontrou nada.

As suspeitas começaram no mês passado, depois de uma arma de Bolsonaro ter sido apreendida numa rusga policial nas mãos de um segurança do ex-presidente. O militar alegou que tinha feito uma reparação ao armamento a pedido de Bolsonaro.

Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, ordenou a apreensão de todas as armas que estão registadas no nome de Bolsonaro no sistema da Polícia Federal.

A operação aconteceu um dia depois dos advogados de Bolsonaro comunicarem ao STF o paradeiro das duas armas que ainda não tinham sido localizadas pela Polícia Federal. Segundo a defesa, todas as dez armas registadas em nome do ex-presidente já estão sob custódia de orgãos públicos ou têm localização conhecida pelas autoridades.

A defesa já tinha informado inicialmente que duas armas tinham sido entregues anteriormente e que oito estavam na posse do Exército. As duas armas restantes, uma está, segundo a defesa, numa importadora de armas no Rio Grande do Sul. A outra é a pistola apreendida na rusga e está com a Polícia Civil do Distrito Federal.