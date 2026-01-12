Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à Fox News, a porta-voz da presidência, Karoline Leavitt, sublinhou que, apesar de a diplomacia continuar a ser a “primeira opção” de Trump, o presidente norte-americano “não tem receio de usar a força letal e o poderio das Forças Armadas dos Estados Unidos” sempre que entender que a situação o exige, escreve o The Guardian.

“Os ataques aéreos são apenas uma das muitas opções em cima da mesa para o comandante-em-chefe”, afirmou Karoline Leavitt, acrescentando que Trump deixou claro que não quer ver “pessoas a morrer nas ruas de Teerão”, cenário que, segundo a Casa Branca, já está a acontecer.

A escalada de tensão surge num contexto de instabilidade interna no Irão, onde as autoridades têm recorrido a uma repressão severa para conter manifestações contra o regime. Washington acompanha de perto a situação e admite que a resposta pode passar por uma intervenção militar direta, caso os desenvolvimentos no terreno o justifiquem.

