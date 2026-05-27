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A Casa Branca negou esta quarta-feira a existência de qualquer acordo preliminar entre os EUA e o Irão destinado a encerrar o atual conflito no Médio Oriente.

A reação surge depois de a televisão estatal iraniana ter divulgado um alegado esboço de um memorando de entendimento entre os dois países, que incluiria compromissos norte-americanos para levantar o bloqueio naval ao Irão e retirar forças militares da região do Golfo.

Num comunicado publicado na rede social X, a Casa Branca classificou as informações como falsas.

“Este relato dos meios de comunicação controlados pelo Irão não é verdadeiro e o memorando de entendimento que divulgaram é uma fabricação completa”, afirmou a presidência norte-americana.

A administração norte-americana acusou ainda alguns meios de comunicação dos EUA de reproduzirem alegações iranianas sem confirmação.

“Ninguém deve acreditar no que está a ser divulgado pelos media estatais iranianos. Os factos importam”, acrescentou a Casa Branca.

Apesar do desmentido, o presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu que Teerão continua interessado em alcançar um entendimento com Washington.

Durante uma reunião do Governo na Casa Branca, Trump afirmou que o Irão “quer muito fazer um acordo” com os Estados Unidos.

“Até agora ainda não chegaram lá. Não estamos satisfeitos com aquilo que foi apresentado, mas estaremos”, declarou o presidente norte-americano.

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