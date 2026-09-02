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A detenção ocorreu no dia 1 de setembro, na Rua Fernandes Tomás, no Porto, quando elementos da 1.ª Divisão Policial intercetaram o suspeito, que é suspeito da prática de um crime de furto por carteirista.

O furto aconteceu no interior de um estabelecimento comercial, onde se encontrava a vítima, de 68 anos. O telemóvel foi retirado à mulher sem que esta se apercebesse de imediato.

Quando deu conta do desaparecimento do aparelho, a vítima ligou para o próprio telemóvel. O telefone começou então a tocar no bolso do suspeito, permitindo a sua localização.

O homem foi intercetado logo após o furto e encontrava-se na posse do artigo furtado.

O detido será presente esta quarta-feira perante as Autoridades Judiciárias competentes.

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