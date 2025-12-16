Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta terça-feira, no Palácio da Justiça, em Lisboa, arrancou o julgamento que vai determinar se André Ventura é obrigado a retirar os cartazes colocados pelo Chega com referências à comunidade cigana.

Tudo começou com a colocação de cartazes para as presidenciais de André Ventura onde estão escritas mensagens que visam comunidades específicas, entre os quais um no qual se lê "Os ciganos têm de cumprir a lei". As localidades escolhidas foram Moita, Montijo e Palmela.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.