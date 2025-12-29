Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Plataforma J, promovida pelo Cartão Jovem, tem-se afirmado nos últimos dois anos como um espaço ativo de participação jovem, dinamizando iniciativas como campanhas de sensibilização para a participação dos jovens nas eleições locais e nacionais e integrando projetos de âmbito nacional e internacional.

Durante um mandato de dois anos, os jovens selecionados terão oportunidade de desenvolver campanhas, participar em encontros nacionais e internacionais de juventude, colaborar com parceiros do Cartão Jovem e reforçar competências pessoais e sociais, num ambiente de educação não formal e trabalho colaborativo.

As candidaturas estão abertas até 31 de dezembro e devem ser submetidas através do site oficial. Podem concorrer jovens entre os 14 e os 29 anos.

Entre as funções dos membros da Plataforma J estão a avaliação e acompanhamento dos programas e serviços da Movy, como o Cartão Jovem, as Pousadas de Juventude, ANDA Conhecer Portugal e o Intra_Rail. Os participantes também atuarão como embaixadores da marca, refletirão sobre os desafios da juventude portuguesa e promoverão a participação cívica e informada entre os jovens.

O processo de candidatura é feito através do preenchimento de um formulário, em que os candidatos devem apresentar os seus dados e uma motivação em texto ou vídeo. Os pré-selecionados serão entrevistados pela equipa da Movy. O primeiro encontro do novo mandato está agendado para Lisboa, entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.

