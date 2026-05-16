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A empresa afirma que o seu sistema, chamado “Super e-Platform”, permite carregar baterias quase completamente em apenas cinco a oito minutos, um tempo comparável ao abastecimento de um carro a gasolina. Em termos práticos, o sistema pode adicionar cerca de 400 km de autonomia em cinco minutos, recorrendo a carregadores de um megawatt.

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Para suportar esta tecnologia, a BYD está a desenvolver uma infraestrutura de mais de 4.000 estações de carregamento na China e utiliza baterias próprias do tipo Blade LFP, consideradas seguras e eficientes. O sistema também assenta em chips de potência de carboneto de silício e numa arquitetura de alta voltagem (até 1.500V).

Mais recentemente, a marca apresentou modelos como o Seal 08, que combinam esta tecnologia com autonomias superiores a 1.000 km (ciclo CLTC) e desempenhos elevados, posicionando-se como concorrentes diretos de berlinas elétricas premium europeias.

Apesar do avanço tecnológico, o site da especialidade Eletrek lembra que a BYD ainda enfrenta desafios em qualidade em alguns modelos, segundo avaliações independentes, mas continua a crescer rapidamente. Produziu mais de 4,3 milhões de “novos veículos de energia” em 2024, ultrapassando a Tesla em produção de elétricos a bateria nesse período.