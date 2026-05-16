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Na sequência do atropelamento, o condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, tendo sido detido pelas forças policiais pouco depois. Segundo as autoridades, o suspeito ainda terá tentado esfaquear uma pessoa durante a fuga, tentativa que foi travada por civis e pela intervenção policial.

O veículo terá ainda embatido numa montra de uma loja após o impacto com vários peões. O relatório da autoridade sanitária local confirma sete feridos no total, incluindo dois em estado grave transferidos para o Hospital Maggiore, em Bolonha, e outros feridos encaminhados para diferentes unidades hospitalares da região.

O suspeito foi identificado como Salim El Koudri, um cidadão italiano de segunda geração, de origem marroquina, de 31 anos, residente na província de Modena e natural da região de Bérgamo. As autoridades indicam que não tem antecedentes criminais e é formado em economia.

O autarca de Modena afirmou estar “profundamente chocado” com o incidente e sublinhou que a investigação está em curso para apurar as circunstâncias do caso. “Temos de entender a natureza do que aconteceu, mas trata-se de uma tragédia”, declarou.

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