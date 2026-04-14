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Através desta nova ferramenta, os utilizadores passam a ter acesso imediato a informações sobre alterações de serviço, condicionamentos, desvios de percurso, supressões e outras ocorrências que possam afetar as suas deslocações diárias.

Segundo a transportadora, o objetivo é reforçar a comunicação com os passageiros, garantindo informação “clara, rápida e acessível”. Para aderir, basta aceder ao link do canal e selecionar a opção “Seguir”.

O sistema inclui ainda um código de cores que facilita a leitura das mensagens: cada zona da cidade está associada a uma cor específica, permitindo aos passageiros identificar rapidamente se a informação diz respeito às carreiras que utilizam com mais frequência.

De acordo com a empresa, as linhas são classificadas com base na zona de origem, correspondente ao terminal mais próximo dos limites da cidade.

A Carris sublinha ainda que o formato de difusão adotado assegura a privacidade dos utilizadores, uma vez que os dados pessoais não ficam visíveis no canal.