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A Carris apresenta esta segunda-feira, 31 de agosto, a solução e os conceitos técnicos para o futuro Ascensor da Glória, em Lisboa. A sessão acontece três dias antes do primeiro aniversário do acidente de 3 de setembro de 2025, que provocou 16 mortos e 24 feridos.

A apresentação está marcada para as 16h00, na Ordem dos Engenheiros, e deverá revelar as principais linhas orientadoras do projeto atualmente em desenvolvimento. A Carris afirma que a estratégia procura conciliar segurança, engenharia, espaço público, experiência de utilização e património, mantendo a relação histórica do equipamento com a Calçada da Glória e com Lisboa.

A solução em preparação aponta para uma alteração profunda do sistema atualmente existente. Segundo informações divulgadas antes da apresentação, a Carris pretende substituir integralmente o equipamento por um sistema moderno e certificado, abandonando o modelo dos funiculares históricos centenários.

O projeto está a ser desenvolvido depois de a Câmara Municipal de Lisboa ter criado, na sequência do acidente, uma equipa de missão com especialistas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros e do Instituto Superior Técnico. O objetivo é encontrar uma solução que permita recuperar o serviço sem desvalorizar o caráter histórico do local.

A Carris realizou entretanto reuniões com peritos internacionais para avaliar diferentes soluções técnicas para os ascensores da Glória, Lavra e Bica. A empresa mantém também auditorias externas aos sistemas de travagem dos três equipamentos.

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