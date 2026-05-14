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À margem de uma visita a uma escola em Lisboa, no âmbito da Rota pelo Ensino e Formação Profissional, José Luís Carneiro foi questionado sobre a reunião agendada para esta tarde com o chefe do Governo, na qual a reforma laboral será um dos temas centrais. O líder socialista afirmou que o PS se opõe ao atual pacote legislativo “desde a primeira hora” e criticou aquilo que descreve como o risco de se abrir “a selva às relações laborais”.

Para Carneiro, algumas das medidas propostas pelo Executivo ultrapassam linhas vermelhas fundamentais na regulação do trabalho, dificultando qualquer entendimento político. Ainda assim, admitiu que o diálogo com o primeiro-ministro será feito “de boa-fé”, sublinhando que vai apresentar a posição alternativa do PS no encontro e posteriormente no Parlamento.

O líder socialista deixou, contudo, um aviso político claro: se o Governo “insistir, teimar e continuar com esta insensibilidade e desumanidade”, será muito difícil construir uma solução de compromisso. Nesse sentido, defendeu que o desfecho do processo depende sobretudo da disponibilidade do Executivo para recuar em determinados pontos da proposta.

Carneiro recordou ainda que o PS já tinha manifestado oposição à reforma laboral em agosto de 2025, reiterando que o partido mantém uma visão alternativa assente na defesa dos direitos dos trabalhadores. Apesar das críticas, afirmou manter esperança num entendimento futuro, destacando que o diálogo com o Governo será determinante para avaliar os próximos passos do processo legislativo.

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